Гусев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев ?

Гусев ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Валентина

Рождение ребёнка
1940

Сын: Гусев Владимир

Мать ребёнка: Гусева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Валентина

Челябинск. обл., пос. Розы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Леонид

Мать ребёнка: Гусева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Валентина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close