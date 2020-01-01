Гусев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гусев Владимир
Мать ребёнка: Гусева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Челябинск. обл., пос. Розы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Леонид
Мать ребёнка: Гусева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно