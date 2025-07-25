Ефимова (Шамина) Екатерина Викторовна 30.04.1985 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимова (Шамина) Екатерина Викторовна

Автор
ЕЕ
Ефимова Е.

женский, родилась 30.04.1985, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Мать
Пахомова Ирина Николаевна12.07.1960 г.р.
Отец
Шамин Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Ефимов Сергей Сергеевич18.12.1984 г.р.
Дети
Ефимова Алина Сергеевна07.12.2011 г.р.
Ефимова Алина Сергеевна07.12.2011 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1985

Отец: Шамин Виктор Иванович

Мать: Пахомова Ирина Николаевна

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Бракосочетание
17.11.2007

Муж: Ефимов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
07.12.2011

Дочь: Ефимова Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
07.12.2011

Дочь: Ефимова Алина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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