Ефимова (Шамина) Екатерина Викторовна
женский, родилась 30.04.1985, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
МатьПахомова Ирина Николаевна12.07.1960 г.р.
ОтецШамин Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Ефимов Сергей Сергеевич18.12.1984 г.р.
Дети
Ефимова Алина Сергеевна07.12.2011 г.р.
Ефимова Алина Сергеевна07.12.2011 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1985
Отец: Шамин Виктор Иванович
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
17.11.2007
Рождение ребёнка
07.12.2011
Дочь: Ефимова Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.12.2011
Дочь: Ефимова Алина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан