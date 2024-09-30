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Хуттунен Адам Ильин

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

06.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1872

Отец: Хуттунен Илия Фридрихович

Мать: Хуттунен (Хуопалайнен) Анна Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
11.04.1893

Жена: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна

Рождение ребёнка
07.08.1898

Дочь: Пиеппи (Хуттунен) Иоганна-Мария Адамовна

Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1900

Дочь: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна

Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: Пеннонен (Хуттунен) Анна-Амалия Адамовна

Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1904

Дочь: Хирвонен (Хуттунен) Ева-Матильда Адамовна

Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1908

Дочь: Ханнолайнен (Хуттунен) Ида Адамовна

Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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