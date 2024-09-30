Хуттунен Адам Ильин
Место рождения
Дата рождения06.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1872
Бракосочетание
11.04.1893
Рождение ребёнка
07.08.1898
Дочь: Пиеппи (Хуттунен) Иоганна-Мария Адамовна
Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна
Рождение ребёнка
13.12.1900
Дочь: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: Пеннонен (Хуттунен) Анна-Амалия Адамовна
Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна
Рождение ребёнка
10.12.1904
Дочь: Хирвонен (Хуттунен) Ева-Матильда Адамовна
Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна
Рождение ребёнка
05.06.1908
Дочь: Ханнолайнен (Хуттунен) Ида Адамовна
Мать ребёнка: Хуттунен (Кямпяс) Софья Тобиасовна
Смерть
Неизвестно