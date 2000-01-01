Филипов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипов Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: Филиппов Владимир

Мать: Филиппова Гайанэ Александрович

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