(Рогозина) Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Стефан

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1873

Дочь: (Рогозина) Дарья

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Смерть
Неизвестно

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