Олимпиада Корнилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1833 ст.
Муж: Марк2 Петров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-FC6?i=710&cc=1921824
Рождение ребёнка
1837
Сын: Козьма Марков
Отец ребёнка: Марк2 Петров
Рождение ребёнка
15.11.1839 ст.
Дочь: Екатерина Маркова
Отец ребёнка: Марк2 Петров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFL-WK?i=1244&cc=1921824
Рождение ребёнка
15.10.1849 ст.
Дочь: Прасковья Маркова
Отец ребёнка: Марк2 Петров
22. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVY-4MT?i=2077&cc=1921824
Рождение ребёнка
08.05.1853 ст.
Сын: Николай Марков
Отец ребёнка: Марк2 Петров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-7K5?i=1251&cc=1921824
Рождение ребёнка
30.10.1855 ст.
Дочь: Матрона Маркова
Отец ребёнка: Марк2 Петров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-1SD?i=1154&cc=1921824
Смерть
Неизвестно