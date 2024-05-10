Олимпиада Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада Корнилова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.10.1833 ст.

Муж: Марк2 Петров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-FC6?i=710&cc=1921824
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козьма Марков

Отец ребёнка: Марк2 Петров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1839 ст.

Дочь: Екатерина Маркова

Отец ребёнка: Марк2 Петров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFL-WK?i=1244&cc=1921824
Рождение ребёнка
15.10.1849 ст.

Дочь: Прасковья Маркова

Отец ребёнка: Марк2 Петров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
22. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVY-4MT?i=2077&cc=1921824
Рождение ребёнка
08.05.1853 ст.

Сын: Николай Марков

Отец ребёнка: Марк2 Петров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-7K5?i=1251&cc=1921824
Рождение ребёнка
30.10.1855 ст.

Дочь: Матрона Маркова

Отец ребёнка: Марк2 Петров

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-1SD?i=1154&cc=1921824
Смерть
Неизвестно
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