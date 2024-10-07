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Лунькова Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

24.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.05.1866

Муж: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1869

Сын: Луньков Иоаким Иванович

Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1870

Дочь: (Лунькова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1872

Дочь: Климушкина (Лунькова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1873

Сын: Луньков-Лукьянов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1878

Дочь: (Лунькова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1883

Сын: Луньков Сидор Иванович

Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1884

Сын: Луньков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1889

Сын: Кузнецов-Луньков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.12.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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