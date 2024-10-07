Лунькова Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти24.12.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.05.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1869
Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
10.12.1870
Дочь: (Лунькова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
19.01.1872
Дочь: Климушкина (Лунькова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
07.11.1873
Сын: Луньков-Лукьянов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
27.07.1878
Дочь: (Лунькова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
23.05.1883
Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
24.08.1884
Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
12.04.1889
Сын: Кузнецов-Луньков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Луньков-Кузнецов Иван Емельянович
Смерть
24.12.1899