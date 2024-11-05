Носиковская Башмакова Наталья Михайловна
женский, родилась 05.08.1976
ОтецБашмаков Михаил Александрович28.01.1953 г.р.
Супруги
Носиковский Сергей Викторович22.03.1974 г.р.
Дети
Носиковский Евгений Сергеевич24.12.1998 г.р.
Носиковский Михаил Сергеевич10.07.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1976
Отец: Башмаков Михаил Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.12.1994
Рождение ребёнка
18.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носиковский Сергей Викторович
Рождение ребёнка
24.12.1998
Сын: Носиковский Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Носиковский Сергей Викторович
Рождение ребёнка
10.07.2010
Сын: Носиковский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Носиковский Сергей Викторович