Udikas (Gudmundsson) Inger Elisabet
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Cedergren (Udikas) Jaan Martin
Отец ребёнка: Udikas Martin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Udikas Mats Peter
Отец ребёнка: Udikas Martin
Бракосочетание
1954
Муж: Udikas Martin