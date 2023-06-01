Udikas (Gudmundsson) Inger Elisabet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas (Gudmundsson) Inger Elisabet

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Cedergren (Udikas) Jaan Martin

Отец ребёнка: Udikas Martin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Udikas Mats Peter

Отец ребёнка: Udikas Martin

Бракосочетание
1954

Муж: Udikas Martin

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