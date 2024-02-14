Рустямова (Юртеева) Хасания Махмутовна
Место рожденияОренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Дата рождения12.01.1913
Дата смерти30.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1938
Отец ребёнка: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович
Рождение ребёнка
22.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович
Рождение ребёнка
20.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович
Смерть
30.12.1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно