Березина (Голдобина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Березина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Смерть
1889