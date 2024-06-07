Березина (Голдобина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Голдобина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Березина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Березин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Березин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Смерть
1889

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