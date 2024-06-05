Воронова (Китаева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1975
Рождение ребёнка
02.06.?
Дочь: Воронова Яна Андреевна
Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1994
Дочь: Сергадеева (Воронова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
01.03.2003
Дочь: Казанцева (Воронова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
25.10.2005
Дочь: Воронова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
10.04.2008
Дочь: Воронова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович