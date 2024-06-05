Воронова (Китаева) Ольга Николаевна 02.06.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронова (Китаева) Ольга Николаевна

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

02.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1975

Отец: Китаев Николай Яковлевич

Мать: Китаева (Зайцева) Валентина Михайловна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.06.?

Дочь: Воронова Яна Андреевна

Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
06.09.1994

Дочь: Сергадеева (Воронова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.2003

Дочь: Казанцева (Воронова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.10.2005

Дочь: Воронова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
10.04.2008

Дочь: Воронова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Воронов Андрей Максимович

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