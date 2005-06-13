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Thierman Philip

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Место рождения

New York, United States

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

13.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: Thierman William Morris

Мать: Thierman Bertha 'Birtie'

New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 1251-1500), Kings, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
2058 83 Street, Kings, New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.06.2005
Queens, New York, Queens County, New York, United States
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