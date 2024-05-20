Козей (Волк) Васса Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей (Волк) Васса Иосифовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

18.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1870

Отец: Волк Иосиф Иванович

Мать: Волк Александра Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Козей Григорий Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1896

Дочь: Козей Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Козей Григорий Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1897

Дочь: Козей Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Козей Григорий Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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