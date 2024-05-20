Козей (Волк) Васса Иосифовна
Место рождения
Дата рождения18.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1870
Отец: Волк Иосиф Иванович
Бракосочетание
15.01.1895
Рождение ребёнка
23.10.1896
Дочь: Козей Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Козей Григорий Никитич
Рождение ребёнка
16.12.1897
Дочь: Козей Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Козей Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно