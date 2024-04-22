Смышляева (Швецова) Варвара Митрофановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895
Отец: Швецов Митрофан Антонович
Мать: Швецова Мария Егоровна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
31.01.1914
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно