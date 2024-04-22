Смышляева (Швецова) Варвара Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева (Швецова) Варвара Митрофановна

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895

Отец: Швецов Митрофан Антонович

Мать: Швецова Мария Егоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
31.01.1914

Муж: Смышляев Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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