Пантелеева Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пантелеева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Тихон Егорович

Отец ребёнка: Пантелеев Егор Владимирович

Рождение ребёнка
26.10.1932

Сын: Пантелеев Александр Егорович

Отец ребёнка: Пантелеев Егор Владимирович

Дубовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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