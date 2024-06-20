Пантелеева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пантелеев Егор Владимирович
Рождение ребёнка
26.10.1932
Сын: Пантелеев Александр Егорович
Отец ребёнка: Пантелеев Егор Владимирович
Дубовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно