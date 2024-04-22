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Михайлов Никанор Авдеевич

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Михайлов Авдий Андреевич

Мать: Михайлова -- Гликерия Степановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
05.07.1906

Жена: Михайлова Агрипина Андреевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Бракосочетание
05.07.1906

Жена: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Смерть
Неизвестно
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