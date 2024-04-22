Михайлов Никанор Авдеевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
05.07.1906
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Бракосочетание
05.07.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Смерть
Неизвестно