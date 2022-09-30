Стрешной Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1937
Дата смерти30.09.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 24.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головинова Валентина Егоровга
Преградная, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
30.09.2022