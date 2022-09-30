Стрешной Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрешной Владимир Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1937

Дата смерти

30.09.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головинова Валентина Егоровга

Преградная, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
30.09.2022
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