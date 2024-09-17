Филипова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипов Яков Филиппович

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: (Филипова) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Филипов Яков Филиппович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Филипов Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Филипов Яков Филиппович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Рождение ребёнка
09.01.1881

Сын: Филипов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Филипов Яков Филиппович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 46
Смерть
Неизвестно

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