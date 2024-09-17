Филипова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: (Филипова) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Филипов Яков Филиппович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Филипов Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Филипов Яков Филиппович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Рождение ребёнка
09.01.1881
Отец ребёнка: Филипов Яков Филиппович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 46
Смерть
Неизвестно