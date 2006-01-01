Смирнова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
г. Заволжье, Нижегородская обл., Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г.Заволжье, Нижегородской обл.,
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