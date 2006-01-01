Смирнова Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Заволжье, Нижегородская обл., Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г.Заволжье, Нижегородской обл.,