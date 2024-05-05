Сурмачевская (Волошенко) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурмачевская (Волошенко) Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурмачевский Неизвестно Александрович

Отец ребёнка: Сурмачевский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурмачевский Александр

Рождение ребёнка
21.11.1991

Дочь: Сурмачевская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Александр

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