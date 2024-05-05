Сурмачевская (Волошенко) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурмачевский Неизвестно Александрович
Отец ребёнка: Сурмачевский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1991
Дочь: Сурмачевская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Александр