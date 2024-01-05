Тарасов Андрей Павлович
Место рожденияс Ново-Хлупова,Тобольской губернии, Курганский уезд, Башкирская волость
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
с Ново-Хлупова,Тобольской губернии, Курганский уезд, Башкирская волость
Бракосочетание
26.05.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Тарасова Антонина Николаевна
Смерть
Неизвестно