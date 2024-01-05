Тарасов Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Андрей Павлович

Тарасов Андрей Павлович

Место рождения

с Ново-Хлупова,Тобольской губернии, Курганский уезд, Башкирская волость

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Тарасов Павел Абрамович

Мать: Тарасова -- Анастасия Лукиновна

с Ново-Хлупова,Тобольской губернии, Курганский уезд, Башкирская волость
Бракосочетание
26.05.1906

Жена: Тарасова Антонина Николаевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1909

Сын: Тарасов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Тарасова Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close