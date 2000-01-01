Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Петр Мефодиев

Мать: Евдокия Калинина

Смерть
Неизвестно
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