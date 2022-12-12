Семибратова (Сапожникова) Ульяна Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова (Сапожникова) Ульяна Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1849

Муж: скрыто настройками приватности

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.09.1852

Дочь: Семибратова Феодора Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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