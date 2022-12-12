Семибратова (Сапожникова) Ульяна Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1849
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1852
Дочь: Семибратова Феодора Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно