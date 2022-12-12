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Жилин Влас Исакиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Жилин Исаак Иванович

Мать: Жилина Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Власовна

Мать ребёнка: Жилина Феодосия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Феодосия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
01.07.1901
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От паралича
Похороны
03.07.1901
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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