Жилин Влас Исакиевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти01.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Жилин Исаак Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Власовна
Мать ребёнка: Жилина Феодосия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1901
Причина смерти: От паралича
Похороны
03.07.1901
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя