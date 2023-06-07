Грошикова (Максина) Феодосия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Максин Лев Тимофеевич
Бракосочетание
08.11.1854
Рождение ребёнка
14.06.1858
Дочь: Грошикова Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федотович
Рождение ребёнка
06.02.1861
Дочь: Грошикова Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федотович
Рождение ребёнка
23.06.1862
Дочь: Грошикова Параскева Анисимовна
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федотович
Рождение ребёнка
01.10.1864
Дочь: Грошикова Пелагея Анисимовна
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федотович
Рождение ребёнка
17.09.1866
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федотович
Рождение ребёнка
10.03.1869
Сын: Грошиков Кондрат Анисимович
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федотович
Рождение ребёнка
04.07.1870
Сын: Грошиков Сергей Анисимович
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федотович
Рождение ребёнка
09.09.1872
Сын: Грошиков Никита Анисимович
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федотович
Смерть
Неизвестно