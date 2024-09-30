Хуопалайнен (Инна) Жустина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1840
Сын: Хуопалайнен Адам Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович
Рождение ребёнка
30.08.1843
Дочь: (Хуопалайнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович
Рождение ребёнка
20.05.1849
Сын: Хуопалайнен Абрам Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович
Рождение ребёнка
02.01.1853
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович
Рождение ребёнка
28.09.1867
Сын: Хуопалайнен Иван Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович
Смерть
Неизвестно