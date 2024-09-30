Хуопалайнен (Инна) Жустина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Инна) Жустина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Иван Саломонович

Рождение ребёнка
15.08.1840

Сын: Хуопалайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1843

Дочь: (Хуопалайнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1849

Сын: Хуопалайнен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1853

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1867

Сын: Хуопалайнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Саломонович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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