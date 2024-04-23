Ирина Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Фёдотович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Ирина Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Фёдотович
Рождение ребёнка
1711
Сын: Никита Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Фёдотович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Мелентей Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Фёдотович