Ирина Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Фёдотович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Ирина Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Фёдотович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Никита Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Фёдотович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Мелентей Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Фёдотович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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