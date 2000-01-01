Дорофеев Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Дорофеев Дмитрий Филипович

Мать: Дорофеева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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