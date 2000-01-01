Дорофеев Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1944
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно