Дорофеева Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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