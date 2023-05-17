Брешковская (Моторина) ЗОЯ ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Около 1928
Муж: Романов НИКИТА
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тимофеева СУСАННА НИКИТИЧНА
Отец ребёнка: Романов НИКИТА
Бракосочетание
1943
Рождение ребёнка
23.06.1944
Дочь: Тарасова ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Брешковский АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Бракосочетание
Около 1950
Муж: Сорочкин ГРИГОРИЙ
Рождение ребёнка
02.01.1952
Сын: Брешковский ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Сорочкин ГРИГОРИЙ
Развод
Неизвестно
Смерть
1992