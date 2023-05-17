Брешковская (Моторина) ЗОЯ ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брешковская (Моторина) ЗОЯ ПЕТРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Моторин ПЁТР АДРИАНОВИЧ

Мать: Моторина ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
Около 1928

Муж: Романов НИКИТА

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тимофеева СУСАННА НИКИТИЧНА

Отец ребёнка: Романов НИКИТА

Бракосочетание
1943

Муж: Брешковский АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
23.06.1944

Дочь: Тарасова ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Брешковский АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Бракосочетание
Около 1950

Муж: Сорочкин ГРИГОРИЙ

Рождение ребёнка
02.01.1952

Сын: Брешковский ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Сорочкин ГРИГОРИЙ

Развод
Неизвестно

Муж: Брешковский АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
1992
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