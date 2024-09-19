Краснов Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Краснова Томара Романовна
Мать ребёнка: Краснова (Ушакова) Евдокия Васильевна
Энем, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно