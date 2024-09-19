Краснов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Ушакова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Краснова Томара Романовна

Мать ребёнка: Краснова (Ушакова) Евдокия Васильевна

Энем, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно

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