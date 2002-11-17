Петушинская (Прыжыкова) Клара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петушинская (Прыжыкова) Клара Александровна

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

09.11.1950

Дата смерти

17.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1950

Отец: Прыжиков Александр Дмитриевич

Мать: Золоторева Анна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петушинская Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Петушинский Геннадий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петушинская Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.11.1974

Дочь: Сафьянова (Петушинская) Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Петушинский Геннадий Павлович

Рождение ребёнка
24.09.1978

Дочь: Петушинская Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Петушинский Геннадий Павлович

Рождение ребёнка
24.09.1978

Дочь: Петушинская Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Петушинский Геннадий Павлович

Смерть
17.11.2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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