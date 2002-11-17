Петушинская (Прыжыкова) Клара Александровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1950
Дата смерти17.11.2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1950
Отец: Прыжиков Александр Дмитриевич
Мать: Золоторева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петушинская Лариса Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.11.1974
Дочь: Сафьянова (Петушинская) Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Петушинский Геннадий Павлович
Рождение ребёнка
24.09.1978
Рождение ребёнка
24.09.1978
Смерть
17.11.2002