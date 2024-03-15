Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Степан Степанович

Мать: Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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