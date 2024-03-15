Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Степан Степанович
Мать: Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Семеновна
Смерть
Неизвестно