Шаров Иван
мужской, родился Неизвестно
Дети
Стулова (Шарова) Екатерина СтепановнаНеизвестно г.р.
Шаров Андрей СтепановичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стулова (Шарова) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности