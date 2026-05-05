Шаров Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шаров Иван

Автор
НС
Синёв Н.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Стулова (Шарова) Екатерина СтепановнаНеизвестно г.р.
Шаров Андрей СтепановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стулова (Шарова) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Степан Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Андрей Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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