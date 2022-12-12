Мичкова Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти01.03.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагия Марковна
Отец ребёнка: Мичков Демьян Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1893
Похороны
04.03.1893
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя