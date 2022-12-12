Мичкова Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Матрона Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

01.03.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагия Марковна

Отец ребёнка: Мичков Демьян Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Демьян Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
01.03.1893
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
04.03.1893
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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