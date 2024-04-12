Шибалова Елена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибалова Елена Кондратьевна

Место рождения

Гридино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стулов Кондратий

Мать: не указана

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибалова Марья Назарьевна

Отец ребёнка: Шибалов Назар

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибалов Алексей Назарьевич

Отец ребёнка: Шибалов Назар

Гридино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибалов Назар

Смерть
Неизвестно
Гридино, Егорьевск, Московская область
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