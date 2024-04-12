Шибалова Елена Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стулов Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибалова Марья Назарьевна
Отец ребёнка: Шибалов Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибалов Алексей Назарьевич
Отец ребёнка: Шибалов Назар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибалов Назар
Смерть
Неизвестно