Макарчук (Баглай) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук (Баглай) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.
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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Борис Терентьевич

Бракосочетание
10.08.1954

Муж: Макарчук Борис Терентьевич

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Борис Терентьевич

Развод
Около 1958

Муж: Макарчук Борис Терентьевич

Рождение ребёнка
20.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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