Макарчук (Баглай) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Борис Терентьевич
Бракосочетание
10.08.1954
Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Борис Терентьевич
Развод
Около 1958
Рождение ребёнка
20.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно