Швецовъ Сергей
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Швецовъ Филиппъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Швецовъ Кузьма
Мать ребёнка: Швецова Степанида Федорова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Швецовъ Иванъ
Мать ребёнка: Швецова Степанида Федорова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Швецова) Авдотья
Мать ребёнка: Швецова Степанида Федорова