Швецовъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецовъ Сергей

Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1713

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Швецовъ Филиппъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Степанида Федорова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Швецовъ Кузьма

Мать ребёнка: Швецова Степанида Федорова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Швецовъ Иванъ

Мать ребёнка: Швецова Степанида Федорова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Швецова) Авдотья

Мать ребёнка: Швецова Степанида Федорова

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