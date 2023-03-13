Швецова Степанида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Степанида Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Швецовъ Кузьма

Отец ребёнка: Швецовъ Сергей

Гурьевка
Рождение ребёнка
1744

Сын: Швецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Швецовъ Сергей

Гурьевка
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Швецовъ Сергей

Гурьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецовъ Сергей

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