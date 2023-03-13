Швецова Степанида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Швецовъ Кузьма
Отец ребёнка: Швецовъ Сергей
Гурьевка
Рождение ребёнка
1744
Сын: Швецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Швецовъ Сергей
Гурьевка
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Швецовъ Сергей
Гурьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецовъ Сергей