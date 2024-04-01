Толмачева Ирина I Жена Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПо 1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Петрова (Толмачева) Ксения Андреева
Отец ребёнка: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров
Рождение ребёнка
01.08.1822
Отец ребёнка: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров
Смерть
По 1837