Толмачева Ирина I Жена Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмачева Ирина I Жена Кононова

Толмачева Ирина I Жена Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

По 1837

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Севрюгин Конон Крест. Р. Медвежьего Васильев

Мать: Севрюгина Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова (Толмачева) Василиса Андреева

Отец ребёнка: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Федор Есаул Кр. Николаевской Андреев

Отец ребёнка: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров

Бракосочетание
1800

Муж: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Петрова (Толмачева) Ксения Андреева

Отец ребёнка: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
01.08.1822

Сын: Толмачев Исак Андреев

Отец ребёнка: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров

Смерть
По 1837

Мы используем куки для улучшения работы сайта.