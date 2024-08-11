Чугунков Врагов Петр Яковлев
Место рождения
Дата рождения15.02.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1909 ст.
Отец: Чугунков Врагов Шамов Яков Иаков Емельянов
Крещение
15.02.1909 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
В: Иоанн Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Александра Петрова Кошелева -девка
Смерть
Неизвестно