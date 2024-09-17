(Кокорева) Наталия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1884
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 87 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 33
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.09.1884
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 33
Смерть
Неизвестно