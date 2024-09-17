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(Кокорева) Наталия Григорьевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1856 г.р.

Мать

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1884

Отец: Кокорев Григорий Николаевич

Мать: Кокорева Варвара Львовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 87 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 33
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
05.09.1884
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 33
Смерть
Неизвестно

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