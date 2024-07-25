Окорокова Марфа Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1706
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Окорокова Ирина Моисеевна
Отец ребёнка: Окороков Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Окороков Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Окороков Максим Моисеевич
Отец ребёнка: Окороков Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Окороков Степан Моисеевич
Отец ребёнка: Окороков Моисей Никифорович
Смерть
После 1716