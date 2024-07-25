Окорокова Марфа Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкорокова Марфа Федотовна

Окорокова Марфа Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1688 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1706

Муж: Окороков Моисей Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Окорокова Ирина Моисеевна

Отец ребёнка: Окороков Моисей Никифорович

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Окороков Макар Моисеевич

Отец ребёнка: Окороков Моисей Никифорович

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Окороков Максим Моисеевич

Отец ребёнка: Окороков Моисей Никифорович

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Окороков Степан Моисеевич

Отец ребёнка: Окороков Моисей Никифорович

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1716

Мы используем куки для улучшения работы сайта.