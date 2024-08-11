Нарбут (Василевская) Елена Тимофеевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНарбут (Василевская) Елена Тимофеевна

Нарбут (Василевская) Елена Тимофеевна

Место рождения

Прутково, Покровская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Прутково, Покровская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
27.01.1878

Муж: Нарбут Тимофей Семенович

Городок, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1880

Дочь: Нарбут Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1883

Дочь: Нарбут Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1888

Сын: Нарбут Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.

Сын: Нарбут Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1891 ст.

Сын: Нарбут Вячеслав Тимофеевич

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1893 ст.

Дочь: Нарбут Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1897 ст.

Дочь: Нарбут Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1900

Сын: Нарбут Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1901

Сын: Нарбут Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Сорокино, Городковская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1905

Сын: Нарбут Вячеслав Тимофеевич

Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.