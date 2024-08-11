Нарбут (Василевская) Елена Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1878
Городок, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1880
Дочь: Нарбут Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
05.05.1883
Дочь: Нарбут Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
24.06.1888
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
21.09.1891 ст.
Сын: Нарбут Вячеслав Тимофеевич
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
10.07.1893 ст.
Дочь: Нарбут Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
27.10.1897 ст.
Дочь: Нарбут Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
29.05.1900
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
08.10.1901
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
22.09.1905
Сын: Нарбут Вячеслав Тимофеевич
Отец ребёнка: Нарбут Тимофей Семенович
Смерть
Неизвестно