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Данилов Архип Никифорович

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Данилов Никифор

Мать: не указана

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Феодосия Пантелеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Данилова (Данильева) Агрипина Архиповна

Мать ребёнка: Данилова Феодосия Пантелеевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Данилов (Данильева) Григорий Архипович

Мать ребёнка: Данилова Феодосия Пантелеевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Богданова (Данильева) Ефимия Архиповна

Мать ребёнка: Данилова Феодосия Пантелеевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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