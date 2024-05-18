Данилов Архип Никифорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Данилов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Данилова (Данильева) Агрипина Архиповна
Мать ребёнка: Данилова Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Данилов (Данильева) Григорий Архипович
Мать ребёнка: Данилова Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Богданова (Данильева) Ефимия Архиповна
Мать ребёнка: Данилова Феодосия Пантелеевна
Смерть
Неизвестно