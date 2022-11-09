Радулова (Мельникова) Тамара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1940
Дата смерти09.11.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1940
Отец: Мельников Степан
Мать: Мельникова Анна
Рождение ребёнка
10.12.?
Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.10.?
Дочь: Куршева (Радулова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.07.?
Дочь: Панасевич (Радулова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.08.?
Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1971
Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович
Смерть
09.11.2022
Курганская область Мишкинский р-н с. Гладышево