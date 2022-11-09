Радулова (Мельникова) Тамара Степановна 05.01.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Радулова (Мельникова) Тамара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1940

Дата смерти

09.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1940

Отец: Мельников Степан

Мать: Мельникова Анна

Рождение ребёнка
10.12.?

Сын: Радулов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.10.?

Дочь: Куршева (Радулова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.07.?

Дочь: Панасевич (Радулова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.08.?

Сын: Радулов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1971

Сын: Радулов Игорь Иванович

Отец ребёнка: Радулов Иван Иванович

Смерть
09.11.2022
Курганская область Мишкинский р-н с. Гладышево

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