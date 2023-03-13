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Кулебякина Варвара Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулебякина) Дарья

Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулебякина) Салманида

Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулебякинъ Никита

Рождение ребёнка
1736

Сын: Кулебякинъ Сергей

Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кулебякинъ Агафонъ

Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Кулебякина) Анна

Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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