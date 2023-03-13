Кулебякина Варвара Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулебякина) Дарья
Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулебякина) Салманида
Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулебякинъ Никита
Рождение ребёнка
1736
Сын: Кулебякинъ Сергей
Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кулебякинъ Агафонъ
Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Кулебякина) Анна
Отец ребёнка: Кулебякинъ Никита