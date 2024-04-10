Герасев Дмитрий Макарович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
19.07.1844
Мать ребёнка: Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Герасева Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Герасев Никанор Дмитриевич
Мать ребёнка: Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна
Смерть
Неизвестно