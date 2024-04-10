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Герасев Дмитрий Макарович

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Герасев Макар Егорович

Мать: Герасева (Лобанова) Феодосия Афанасьевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1844

Сын: Герасев Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Герасев Захар Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Герасева Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Герасев Никанор Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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