Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кирсанов - Цыганов Федул Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.07.1844
Отец ребёнка: Герасев Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Герасев Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Герасева Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасев Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Герасев Никанор Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасев Дмитрий Макарович
Смерть
Неизвестно