Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасева (Кирсанова - Цыганова) Устинья Федуловна

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кирсанов - Цыганов Федул Тимофеевич

Мать: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1844

Сын: Герасев Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасев Дмитрий Макарович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Герасев Захар Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасев Дмитрий Макарович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Герасева Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасев Дмитрий Макарович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Герасев Никанор Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасев Дмитрий Макарович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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